國際財經

意大利有傳或降低赤字目標，市場憧憬意國與歐盟終可打破目前僵局，加上歐盟27國領袖支持英國脫歐協議，以及期待中美元首本周後期在G20峰會期間會面或取得貿易突破，歐洲股市早段上揚，其中意大利股市漲逾2%。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7015點，升62點或0.89%；德國DAX指數報11333點，漲141點或1.26%；法國CAC 40指數報5006點，漲59點或1.21%；意大利富時MIB指數報19220點，漲505點或2.7%。

道指期貨暫報24496點，升236點。

路透引述一政府消息人士透露，意大利政府周一晚間，將開會討論可能降低赤字目標，此舉有可能推動意大利與歐盟展開談判，以避免對意大利啟動懲罰程序。

英國脫歐方面，歐盟27國領袖在剛過去的周日，支持英脫歐協議與政治宣言。不過，事件可能激化英國內部的反對聲音，因他們仍認定英國首相文翠珊作出太大讓步。英國國會預期下月11日表決有關協議。如果得不到國會通過，文翠珊很可能辭職，而英國很大機會無序脫歐。

至於萬眾矚目的「習特會」將於本周舉行，本周五、六在阿根廷舉行的二十國集團(G20)峰會期間，兩國元首將舉行雙邊峰會。這是美國向價值2500億美元中國貨徵收關稅後、兩位領袖首度會面。市場人士對於「習特會」的結果感到悲觀，但期望有意外驚喜，因為雙方有意願達成協議，以免關稅問題惡化。

另外，俄羅斯與烏克蘭發生海事糾紛。烏克蘭指出，3艘在黑海進行任務的艦艇遭俄方非法扣查，事件導致兩名船員受傷。俄羅斯則指摘烏克蘭船隻非法越境，是公然的挑釁行為。聯合國安理會將召開緊急會議，市場關注地緣政治或出現動盪。

油價反彈，惟沙地油產量或創新高，投資者擔心供過於求情況嚴重，紐約原油期貨上周五急挫近8%、創3年以來最大的跌幅後，現時每桶報51.2美元，漲0.78美元或1.55%；倫敦布蘭特期油亦扭轉挫逾6%的頹勢，最新報60.04美元，漲1.24美元或2.11%。

德國今日稍後將公布11月IFO商業景氣指數，市場預期由102.8降至102.3。