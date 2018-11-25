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中國銀保監批准安聯保險集團籌建安聯(中國)保險公司，並成為內地首家外資保險公司。安聯集團表示，作為全外資持股的保險控股公司，在中國擴大投資和發展的戰略靈活性將會提升；依靠中國近期推出的一系列擴大對外開放、鼓勵外資金融機構擴大在華投資的政策，中德兩國長期友好雙邊合作的又一見證。

安聯集團主席兼行政總裁貝特(Oliver Bäte)表示，有關決定將幫助安聯在中國繼續擴展業務。本次批准得益於中德兩國長期友好的合作關係，希望透過設立安聯(中國)保險公司，為中國及外國消費者提供安聯全方位的金融及風險管理方案和服務，與消費者共享中國金融市場的持續開放和發展。

安聯亞太區行政總裁George Sartorel稱，中國是安聯集團亞洲增長戰略的核心，安聯(中國)保險公司的設立有助安聯把全球專業知識與當地市場的客戶及行業需求充分融合。希望為中國保險市場的高速發展和創新貢獻一份力量，希望為中國消費者和社會提供更好的服務。

目前安聯集團在中國擁有多家全資控股或參股的子公司，僱員總數超過2000人，為中國消費者提供全方位的保險保障、風險管理及資產管理方案及服務。安聯的研究顯示，中國將繼續引領全球保險市場的增長，於未來10年，中國的保費規模將每年增長14%。