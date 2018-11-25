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今日 14:57 國際財經

比特幣大瀉穿四千美元關 暫插近15%

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比特幣(Bitcoin)又再次大瀉，更跌穿四千美元大關。根據CoinDesk報價，比特幣過去24小時最高見過4318.1美元，隨後突然崩盤大跌，最低曾見過3595.05美元，最新造3649.67美元，大跌14.76%。

另外，據CoinMarketCap數據顯示，受虛擬貨幣近期大跌影響，虛擬貨幣市場整體市值已跌穿1200億美元，最新只有1196.55億美元。

有交易員認為，如果比特幣跌向3000美元，恐慌情緒觸發投資者進一步拋售，並估計若金價大幅上漲，黃金與比特幣將會呈反向關係。

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