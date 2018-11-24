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日本外相河野太郎警告，各國參與中國「一帶一路」倡議時，必須小心陷入無法償還債務的局面，而需要將建成的基礎設施轉讓給中國。

共同社報道，河野太郎在意大利羅馬出席「地中海對話」國際會議時指出，一些參與「一帶一路」倡議的國家，已經陷入債務困難，很難相信「一帶一路」正協助這些國家發展經濟。

不過，他表示，倘若相關項目滿足透明性、開放性及接受國家的財政健全性等國際標準，則很樂於與中國合作。

河野呼籲地中海國家與印太地區開展廣泛合作，又介紹海上自衞隊護衞艦在非洲索馬里亞丁灣打擊海盜的活動。