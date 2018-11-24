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特朗普據報對努欽不滿 抱怨聯儲局加息

美國總統特朗普據報對財長努欽感到諸多不滿，責怪努欽任命的聯儲局主席一直在採取加息行動，亦抱怨美國股市波動，並對努欽沒有支持白宮的懲罰性關稅政策感到不悅。

紐油挫近8% 跌幅3年最大

交易商關注油市嚴重供過於求，紐約1月期油收報每桶50.42美元，跌7.7%。

油價急挫拖累 道指收市跌178點

美股在「黑色星期五」購物日只有半日市，受紐約期油急挫超過6%拖累，道指收市跌178點或0.73%；標指回落0.66%，進入技術調整區；納指挫0.48%。油股雪佛龍下滑3.3%，埃克森美孚回落2.6%；高盛跌1.8%；五隻大型科技股「FAANG」全部收跌，蘋果再挫2.5%。

加拿大10月通脹升2.4% 央行下月料不加息

加拿大9月零售銷貨值按月升0.2%，勝預期；10月通脹年率升2.4%，高於前一月及市場預期的2.2%。分析員相信數據未足以讓央行下月加息。

外圍焦點簡訊

￭ 美國11月Markit製造業PMI初值回落至55.4，遜預期。服務業PMI初值為54.4，低於預期。

￭ 商品貨幣滙價受壓；英鎊回落至1.2804美元；ICE美滙指數升0.1%，本周累計升0.4%。

￭ 紐約12月期金跌4.8美元或0.4%，收報每盎斯1223.20美元。

￭ 據初步統計，美國感恩節當日網購額達37億美元，按年增28%。

￭ 料成為美國眾議院情報委員會主席的民主黨議員希夫（Adam Schiff）稱，委員會明年將調查白宮與沙地阿拉伯關係。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市回升0.4%。英股跌0.11%，德股攀升0.49%。

￭ 滙豐報告預計，中國明年將放鬆房地產市場政策，一線以外城市料放寬限購。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.9456元，較周三紐約尾市跌192點子。

【新股追蹤】傳創夢引京東索尼為基石投資者

外電消息稱，創夢天地(iDreamSky)下周一起招股，已引入京東及索尼(Sony)作為基石投資者，各認購500萬美元的股份。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25813點，較港低114點。

￭ 夜市期指收報25864點，跌31點，較昨日恒指收市低水64點。

￭ 力寶(00226)預期中期虧損或不少於3億元。力寶華潤(00156)預期中期虧損或不少於2.5億元。

￭ 兗煤澳洲(03668)下周一至下周四招股，入場費2610.04元，12月6日上市。

￭ 旅業國際(01626)控股權易手，獲提要約全購。