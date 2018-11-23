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今日 03:07 國際財經

英國石油北海最具潛力項目投產

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英國石油(BP)公布，北海的其中一個最有潛力油源項目、Clair Ridge項目已經正式投入生產。此舉意味2000年以來回落的北海油田產量，有望重拾上升勢頭。

BP是在1977年首度發現Clair Ridge的油源，當時估計存量為70億桶，但當時分析顯示開採難度高，而且成本可能很昂貴。

其後，以BP為首的開發商在2005年開始首個開採計劃，而最新一期開採計劃是在2011年獲准。發展商在項目至今投入金額達58億美元，預期整個項目完成後，日產量將為12萬桶。

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