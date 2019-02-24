即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周一(19日)暴挫，道指步納指及標指後塵，跌穿俗稱牛熊分界的200天線，於周四感恩節假期前熊爪才略為收斂，投資者觀望月底G20峰會期間「習特會」的進展，如有好消息，或可扭轉美股頹勢。然而，在美牛忙於應付熊爪之際，債市也發出警號。

自2008年金融海嘯以來，美國聯儲局一直奉行超低利率政策，企業貸款息率便宜，誘發美國企業瘋狂借貸。美國證券業與金融市場協會(SIFMA)數據顯示，美國企業債券發行規模由2007年4.9萬億美元，翻近一倍至目前逾9萬億美元，令企業債對GDP的比例再創新高。

附【圖】所見，美國企業債規模相對GDP的比例已超出2008年及2000年科網泡沫爆破前後水平。從往績來看，有關比例對上三次破頂，正是美國陷入衰退之時。因此美國經濟會否轉差，惹起市場關注。

對於企業債務膨脹，投資界猛人紛紛出言警告，Tudor Investment Corporation創辦人、對沖基金經理Paul Tudor Jones認為，全球正處於債務泡沫當中，尤其是企業債券市場，隨時會出現「可怕」時刻；他又提到，如聯儲局持續加息，將有機會戳破泡沫。

此外，管理資產規模近3000億美元的投資服務公司Guggenheim Partners首席投資主管Scott Minerd表示，通用電氣(General Electric，GE)企業債價格暴瀉，意味投資級別債券已經開始崩盤。

通用電氣接連錄得虧損及資金緊張，標準普爾率先在10月下調其信貸評級，穆迪於11月亦跟隨，目前通用電氣債券雖仍屬投資級，惟僅比投機級(垃圾級)高三級，債價也大幅下跌。

根據Refinitiv數據，通用電氣這家「百年老店」的未償交易債務達1220億美元，踞全球之冠。《華爾街日報》警告，若通用電氣債券再被降級，將對債市，甚至對整體金融市場帶來巨大衝擊。

事實上，自聯儲局2015年12月重啟加息周期後，美國迄今加息8次，累計加幅2厘，現在聯邦基金利率已接近金融海嘯爆發前水平；循序漸進加息如堅持下去，企業償債成本逐步增加，違約風險也將顯著上升。

與此同時，紐約油價過去兩個月急瀉並陷入技術熊市，對企業債市場也屬一項不利因素，特別是高息債(垃圾債)，因為能源業在美國高息債券市場中佔比較重，油價疲弱導致企業收入減少，勢對其償債能力構成負面影響。

近日，美國高息債遭到拋售，正正反映市場的憂慮，SPDR彭博巴克萊高收益債券ETF(JNK)截至周二連跌9個交易日，挫至2016年4月後新低。垃圾債表現欠佳，往往意味投資者對企業盈利和經濟前景轉趨悲觀，開始擔心高槓桿企業的財務風險；一旦情況惡化，可能會是打擊金融市場的另一重拳。

信報投資研究部

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