國際財經

美股今日只有半日市，但受油價急挫拖累，道指早段跌逾100點。

截至本港時間晚上約10時37分，道指報24341點，跌123點或0.5%；標普500指數報2636點，跌13點或0.49%；納指報6960點，跌12點或0.17%。

數據方面，美國稍後將公布11月Markit製造業PMI初值，市場預料持平於55.7。

油價持續下跌，紐約原油期貨現時每桶報51.47美元，跌3.16美元或5.78%；倫敦布蘭特期油報59.68美元，跌2.92美元或4.66%。