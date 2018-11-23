國際財經

市場憧憬中美元首在下周G20峰會期間達成貿易和解，歐洲股市中段仍靠穩。不過，投資者仍關注英國在歐盟周日峰會能否達成脫歐協議，以及意大利堅持不會大幅修改明年預算案。

截至本港時間傍晚6時49分，英國富時100指數報6977點，升17點或0.24%；德國DAX指數報11183點，升45點或0.41%；法國CAC 40指數報4956點，升18點或0.37%；意大利富時MIB指數報18729點，升126點或0.68%。

道指期貨暫報24340點，跌125點。美國股市因當地周五為感恩節假期，只有半日市。

英國與歐盟就未來的政治關係達成共識，首相文翠珊表示，已與歐盟商定宣言草案，可望在周日(25日)達成協議。不過，西班牙因直布羅陀問題，堅持反對立場，將為協議帶來不明朗因素。

數據方面，歐羅區11月製造業採購經理指數(PMI)初值51.5，低於預期的52，是2016年5月以來新低。德國11月製造業PMI初值為51.6，低於預期的52.2。法國11月製造業PMI初值為50.7，低於預期的51，主要是新訂單減少導致製造業活動走軟。

另外，美國稍後將公布11月Markit製造業PMI初值，市場預料持平於55.7。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報52.06美元，挫2.57美元或4.7%；倫敦布蘭特期油報60.79美元，挫1.81美元或2.89%。