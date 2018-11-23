國際財經

周三(11月22日)英國《金融時報》報導稱根據洩露文檔顯示歐盟和英國將致力於建立單一關稅領域，雙方承諾在關稅方面進行深入合作，歐盟將承認英國的「獨立貿易」政策，英鎊/美元受此推動一度大幅拉升逾150點至日內高位1.2922，儘管其後歐盟稱脫歐協議仍有問題需要解決，英鎊/美元快速跌破1.2800，隨後輾轉回升至1.2860附近修整，但相較於英鎊/美元的大幅波動，歐羅/美元則始終維持於1.1400上方整固，並錄得連續兩個交易日上漲。

除卻英國脫歐進程仍未十分明朗外，意大利預算法案問題亦始終困擾著歐盟，鑒於此前意大利副總理迪馬約(Di Maio)一再重申不會在預算案上向歐盟做出任何讓步，周三(11月21日)歐盟委員會認為意大利2019年預算案是「特別嚴重的違規案例」，或對意大利處以數十億歐羅的罰款，市場對意大利這個「火藥桶」的憂慮情緒升溫。不過，圍繞歐羅區的風險事件並未令歐洲央行改變其原有政策路線，周四(11月22日)公布的歐洲央行會議紀要顯示決策者們承認經濟前景面臨不確定性和脆弱性，但稱這些不利因素不足以削弱歐羅區經濟增長將佔上風的信心。

反觀美國方面，近段時間以來包括美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在內的一眾官員紛紛發表言論暗示未來以經濟數據表現決定政策走向，對加息進程發出謹慎、保守的立場，加之美國總統特朗普(Donald Trump)近段時間頻繁發表言論施壓油價，而油價的大幅下挫令美國通脹壓力有所減緩，進而阻礙聯儲局加息步伐，歐羅區與聯儲局的貨幣政策差異縮小有望為歐羅提供上行動力。

技術分析方面，鑒於歐羅/美元自11月12日觸及一年半低位1.1211以來累計反彈逾250點，並形成日線圖上升通道，短期內有望維持升勢，投資者應重點關注於周日(11月25日)舉行的歐盟峰會，該會議中將討論脫歐協議草案，若英國脫歐進展順利，歐羅/美元有望突破1.1520-1.1530阻力區域並進一步挑戰1.1580甚至1.1700水平，但若歐羅/美元無法突破1.1500一線阻力，則需留意歐羅/美元再度回落考驗1.1300甚至1.1200水平。

策略方面，我們根據11月16日策略已於1.1410沽出歐羅(下望1.1250，升穿1.1455止損)，並於1.1455止損平倉，虧損45點。短期內若歐羅/美元回落至1.1300-1.1310支持區間，我們將買入歐羅，上望1.1480，跌穿1.1260止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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