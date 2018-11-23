國際財經 即巿股評

隔晚美股感恩節假期休市，今晚亦只有半日市，雖然納指周三反彈0.92%，但道指走勢相當飄忽，當晚曾升204點，但尾市急速轉差，收市更倒跌不足1點收市，反映高位沽貨壓力仍大。

之前強勢道指成分股可樂及強生，在本周跌市中已雙雙倒下，寶潔亦開始撐不住，現在只剩麥當奴及輝瑞，睇怕頂唔得好耐。

另一個股市重要領先指標比特幣，周一及周二累瀉兩成後，周三開始喘穩，一度回升至4889美元，比周二曾急彈6.7%，但執筆時又再次大散，最新造4228.39美元，按日挫4.5%，走勢亦同樣醜樣。

此外，美國恐懼指數VIX仍勢不低頭，定海神針企在20樓上，日圓又再次想蠢蠢欲動想升，加上美國受西伯利亞寒流影響，美國東北部迎來150年以來最凍的感恩節，零售數據想好都難，道指考驗24000關機會大。

自中國大鑼大鼓要在2025年由「製造大國」升呢做「製造強國」，美國對中國已有好大戒心，「特習會」美方表面上好聲好氣，但背後又再發功，美國商務部工業安全署(BIS)發表一份報告，針對關鍵技術和相關產品出口管制，計劃管制14項新興技術出口，其中包括生物技術(累本港藥股跌)、人工智能(AI)、晶片及機械人等，被形容為美國史上最嚴技術出口管制清單，諮詢只有一個月。

萬一報告變為事實，對美國晶片股影響力相當大，以全球最大的監視鏡頭公司海康威視為例，其主要晶片由英偉達供應，萬一落實執行，恐怕英偉達繼虛擬貨幣大跌後進一步無運行，更何況內地晶片有九成需要外國進口。

股市向淡未變，配合潛在美國發難或限制高科技技術出口，可留意美國三倍逆向晶片ETF SOXS，此ETF最大五隻持股依次序分別是博通、高通、德州儀器、英偉達及英特爾，現價買入，失守11.5元止蝕，首站看16.5美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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