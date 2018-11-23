國際財經

歐洲股市早段走高，因英國脫歐風波取得進展，以及市場憧憬中美元首在下周G20峰會期間達成貿易和解，惟意大利政府堅持不會大幅修改明年預算案，加上油價仍未止跌，抑制大市升幅。

截至本港時間下午4時35分，英國富時100指數報6978點，升18點或0.27%；德國DAX指數報11173點，升34點或0.31%；法國CAC 40指數報4953點，升15點或0.32%；意大利富時MIB指數報18738點，升134點或0.73%。

道指期貨暫報24415點，跌50點。

美國股市因當地周五為感恩節假期，只有半日市。

中美元首將於下周在阿根廷舉行的二十國集團(G20)峰會期間會晤，美國總統特朗普表示，期望與中國國家主席習近平會面時，能與北京政府達成貿易協議。他稱，已為「特習會」充分做好準備。

英國與歐盟就未來的政治關係達成共識，使英國有序脫歐機會大增。首相文翠珊表示，已與歐盟商定宣言草案，可望在周日(25日)達成協議，又指這筆交易在掌握之中，會決心實現脫歐。她其後在英國國會推銷其脫歐計劃，游說保守黨內反對脫歐的官員支持方案。

另外，歐盟否決意大利的財政預算案，正式啟動制裁程序，惟意大利堅持不讓步。意大利總理孔特(Giuseppe Conte)在國會會議上稱，歐盟要求意大利削減財政赤字，不符國家經濟情況，下年度的財政預算的主要部分不會改變。一旦歐羅區國家向意大利實施制裁，將會要求押後一段長時間才執行。他周六將會與歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)會面，再討論財政預算的問題。

特朗普重申希望油價再降低，沙地阿拉伯隨即暗示油產量創下歷史新高，市場憂慮供需失衡，油價延續上日跌逾1%的頹勢，今日繼續大挫。紐約原油期貨現時每桶報53.38美元，挫1.25美元或2.29%；倫敦布蘭特期油報61.95美元，挫0.65美元或1.04%。

歐羅區今日稍後將公布11月製造業PMI初值，市場預期持平於52。加拿大10月CPI料按月及按年分別升0.1%及2.2%，前值分別跌0.4%及升2.2%。至於美國11月Markit製造業PMI初值料持平於55.7。