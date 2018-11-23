訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:41 國際財經

歐盟料全球貿易緊張局勢成G20峰會主題

歐盟一位高級官員表示，中美貿易緊張局勢可能成為下周20國集團(G20)峰會的主題。

路透引述參與談判準備工作的官員稱，今年G20峰會成功與否將通過它緩和當前貿易爭端的能力來衡量。

該官員表示，歐盟也體會到美國對中國貿易做法的很多擔憂，但更傾向於採取不同的策略。美方採取單邊行動之際，歐盟則希望在世界貿易組織(WTO)框架內處理。

該官員又稱，歐盟將推動G20峰會達成最終公報，維護之前保持市場開放、抵禦貿易保護主義、支持多邊貿易體系的承諾。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。