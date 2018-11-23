國際財經

歐盟一位高級官員表示，中美貿易緊張局勢可能成為下周20國集團(G20)峰會的主題。

路透引述參與談判準備工作的官員稱，今年G20峰會成功與否將通過它緩和當前貿易爭端的能力來衡量。

該官員表示，歐盟也體會到美國對中國貿易做法的很多擔憂，但更傾向於採取不同的策略。美方採取單邊行動之際，歐盟則希望在世界貿易組織(WTO)框架內處理。

該官員又稱，歐盟將推動G20峰會達成最終公報，維護之前保持市場開放、抵禦貿易保護主義、支持多邊貿易體系的承諾。