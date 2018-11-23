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今日 07:27 國際財經

特朗普:美國政府可能停擺

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美國總統特朗普警告，如果墨西哥邊境保安問題不能夠妥善解決，美國政府下月可能停止運作。此舉顯示若未得到更多興建邊境圍牆撥款，他可能阻礙政府臨時撥款法案生效。

特朗普周四在佛羅里達州度假時向記者指出，美國政府有可能停止運作，這涉及邊境保安與圍牆的問題。

美國國會將於下月底前須再通過撥款法案，以維持政府運作。基於民主黨重新取得眾議院的控制權，該黨不預期再向圍牆項目撥款。

另外，特朗普表示，已批准在墨西哥邊境巡邏的士兵必要時可動用武力，協助邊境保安。他又表示，有需要可能封鎖墨西哥邊境。

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