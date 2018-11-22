國際財經

美股與美債市場周四因感恩節假期休市。歐洲股市交投偏淡，大市低開低走，在銀行與石油股受壓下，泛歐股指Stoxx 600收市下滑0.7%。英國股市則受英鎊滙價大漲拖累，跌幅超過1%。

Stoxx 600最多曾下挫0.95%，低位觸及351點，大部分板塊都回落，由銀行與石油股帶領跌勢，僅醫療保健板塊表現稍好。

另外，美股道指期貨受壓，截至本港凌晨2時6分，道期跌133點或0.54%，報24332點，盤中低位暫見24288點，跌幅達177點。

鎊滙急升拖累英股

主要市場中，以英國表現最差，富時100指數收市下跌1.28%或89點，報6960點。英國與歐盟就脫歐後未來的政治關係已達成共識，使雙方最終達成脫歐協議的機會增加，刺激英鎊兌美元滙價急飆，由上日尾段兌1.2776美元，抽升上1.2872，升幅達0.75%。鎊滙上升不利英股，滙控(HSBA)(00005)在倫敦的股價下滑1.5%。此外，歐羅亦漲至1.1406美元，升0.18%。

意大利總理孔特周六將會見歐盟委員會主席容克，繼續討論2019年預算案，由於意大利領導人堅持不會大幅修改現有方案，意股受壓，富時MIB指數收市跌0.69%或128點，報18603點；西班牙IBEX 35指數收報8906點，回落0.61%或54點；德國DAX指數收報11138點，跌0.94%或105點；法國CAC 40指數收報4938點，倒退0.75%或37點。

沙地阿拉伯能源部長法利赫(Khalid al-Falih)暗示沙地日均產油量破紀錄，紐約期油與布蘭特期油都跌超過1%，不利歐洲石油股表現，英國石油(BP)低收1%。

美股與美債市場周五恢復交易，但會在美東時間下午1點提前收市。