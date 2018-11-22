國際財經

英國首相文翠珊周四在國會發表聲明，稱脫歐談判處於重要時刻，並且是在英國的掌握之中，英國在直布羅陀的主權亦獲得保障。

文翠珊較早前在比利時布魯塞爾與歐盟結束會談，英國與歐盟就脫歐後雙方未來的政治關係已達成共識。文翠珊其後在英國國會推銷她的脫歐計劃，游說保守黨內反對脫歐的官員支持她的方案。

文翠珊表示，英國民眾希望處理好脫歐事務，政府的目標是到2021年1月，將未來英歐關係處理妥當，並致力於無縫的貿易關係。脫歐協議完成後，政府將著手處理其他問題。

文翠珊又稱，愛爾蘭邊境保障計劃不會是自動，仍存在替代性方案。她推動的脫歐協議已通過工黨的諸多考驗。文翠珊早前在首相府外重申，現時的脫歐方案是最適合英國的一份協議。

英國政府發言人則表示，在脫歐問題上，是否延長過渡期將取決於國會。有英國官員稱，政府將尋求說服北愛爾蘭民主統一黨（DUP）支持文翠珊的脫歐協議，文翠珊在脫歐協議草案上已獲得內閣強大支持，她認為自己能在脫歐協議上贏得國會投票支持。

英歐雙方的未來關係政治宣言草案內容，就貿易、保安、法律、外交的多方面達成共識。歐盟27國在原則上已達成一致。歐盟將於周日舉行峰會，確認最終脫歐協議，脫歐協議須歐盟27個成員國簽署後才成為最終版本。英國政府發言人表示，在周日舉行非例行歐盟首腦峰會前，英國沒有提出任何其他的要求。