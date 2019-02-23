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國際油價自10月初見頂後急挫，紐約期油過去兩個周二(13日及20日)均暴瀉，分別錄得7.07%和5.87%的單日跌幅，美國總統特朗普周三(21日)於社交平台發帖文，除了對此表示歡迎之外，形容油價下滑等於美國及全球大幅減稅，期望油市進一步回落，更不忘感謝沙地阿拉伯幫忙推低油價。難怪特朗普在「卡舒吉案」聲明中，坦言與沙地「站在一起」！

紐約油價短短個多月累瀉超過三成，陷入技術熊市，當然不是沙地的「功勞」，而是供求失衡所致。根據美國能源資訊局(EIA)最新公布數字，上周原油庫存增加490萬桶，已連續第9周上升；美國今年原油產量飆升25%，達到破紀錄的每日1170萬桶。原油市場供應過剩問題嚴重，需求卻未見跟上，可以預期若油組無法達成減產協議，油價難有機會轉勢。

此外，附【圖】所見，兩年來紐約油價與美國10年期國債孳息率關係密切，關連系數高達0.87；如今油價已率先挫至逾一年低位，但債息未見跟隨，似乎有其他因素影響。

油價與債息走勢大致同步可歸納為兩個原因。第一，石油屬風險資產，價格向上代表市場風險胃納轉強，資金流出具避險功能的債券，導致債價回落孳息抽高。第二，油價上漲，某程度反映經濟前景樂觀，繼而刺激全球(包括美國)的通脹，使加息預期升溫，這亦會引發資金撤離債市。

美股10月份急瀉，市場避險情緒確實高漲，惟期間未見資金大量湧入債市，10年期債息自高位僅下調約20點子，並一直處於3厘水平之上。更特別的是，近月股市疲弱，資金反而不斷流出債市，10星期累計固定收入工具(債券)「淨走資」28億美元，且屬連續5周錄得資金淨流出，意味債市作為避險工具的角色似有淡化跡象(詳見2018年11月22日「沿圖論勢」)。

從目前種種跡象來看，股票、債券，以至商品近期均出現走資，不排除是投資者睇淡市場前景，故紛紛增持現金。據美國個人投資者協會(AAII)編製的資產(股票、債券和現金)配置調查顯示，截至10月31日止，投資者持現金比重報17.2%，按月升1.3個百分點，為2017年5月以來最高。

除了考慮增持現金，投資者對油價下跌的另一個關注點，是美國加息「風向」。本欄曾提及，能源價格一向與美國通脹率的走勢有密切關係(詳見2018年5月4日本欄)，目前油價按年變幅已由6月份的高峰掉頭，且更挫至負值；若情況持續，美國通脹或會因油價下滑而顯著降溫，也有可能左右加息進程。

隨着近日金融市場動盪，聯儲局會否堅持既定的加息步伐，華爾街大行看法也開始出現分歧：摩根大通及高盛均估計，今年12月和2019年共上調利率5次(即明年4次)；然而，摩根士丹利認為，在12月加息後，聯儲局明年只會再加息兩次。

信報投資研究部

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