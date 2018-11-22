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今日 20:24 國際財經

日產解除戈恩會長職務 社長西川暫兼任

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日產汽車會長戈恩(Carlos Ghosn)日前因虛報薪酬和挪用公款等不當行為被捕，日產今日下午召開董事會，解除戈恩會長的職務，讓社長西川廣人暫時兼任，並設置由外部董事組成的企業治理委員會。

西川廣人在記者會上表示，戈恩獲容許與法國大使館的官員及一名律師會面，但他的法律顧問不允許參與問話。與其他被拘留者一樣，戈恩每日獲提供三餐及睡眠8小時。

同時，被捕的董事Greg Kelly也被解除職務。

西川廣人續稱，相關指控或會涉及巨大罰款，因為他們歪曲市場及違反上市公司應有的透明度。

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