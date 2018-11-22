國際財經

上周二(11月13日)英國和歐盟雙方的官員在技術層面達成了脫歐協議草案，其後並獲得內閣支持，英國就達成脫歐協議邁進至關重要的一步，推動英鎊/美元重返1.3000關口之上。但好景不長，上周四(11月15日)英國脫歐事務大臣及幾位內閣成員因對新版脫歐協議強烈不滿而相繼辭職，多位英國保守黨議員更提交信件呼籲舉行針對英國首相文翠珊(Theresa May)的不信任投票，而且傳言不信任函的提請高達48封，意味着文翠珊面臨下台危機，令市場對達成脫歐協議的擔憂加劇，拖累英鎊/美元當日暴跌超300點並刷新兩周低位至1.2720。

事實上，上周退歐派公開遞交不信任函的英國議員人數僅25名，最終未能集齊觸發不信任投票的48封信件，表明挑戰文翠珊的領導地位失敗。不過，更令人意外的是，據一周前的調查顯示，支持文翠珊留任首相的英國選民僅33%，而支持文翠珊離任高達47%；但在以保守黨議員Jacob Rees-Mogg為首的退歐派遞交不信任信件後，如今支持文翠珊的民眾佔比提升至46%，認為文翠珊應該下台的人數卻降至34%，並創下自去年大選以來文翠珊所獲得的最高支持率。這一戲劇性變化令文翠珊的首相權位更加穩固，為脫歐談判前景掃清障礙，英鎊/美元因而企穩1.2750之上。

據今日最新消息，文翠珊將在11月24日重返布魯塞爾參加英國脫歐談判。英國和歐盟均希望在11月25日歐洲領導人峰會之前達成脫歐協議。目前投資者對英鎊未來走勢的預測仍押注在英國脫歐前景上，若脫歐計劃在12月初仍未能被英國議會通過，可能引發議員呼籲舉行二次脫歐公投，將逼使文翠珊在「無協議脫歐」與留在歐盟間作出抉擇，屆時英鎊/美元或將沿著下降通道進一步下探1.2700甚至更低水平。但若脫歐協議最終被通過，英鎊/美元則有望突破下降通道頂部1.2900水平並重展升浪，上試1.3000關口甚至挑戰1.3305(由2018年4月17日高位1.4376至8月15日低位1.2661的下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)。

交易策略，待英鎊/美元突破20日移動平均線1.2900後買入英鎊，目標1.3100，止損1.2850；或待英鎊/美元跌至1.2700區域企穩買入，上望1.2890，跌穿1.2650止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd