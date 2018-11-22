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今日 18:36 國際財經

歐股中段續跌 關注英意政經情況

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中美貿易關係持續緊張，加上美國感恩節假期將至、英國脫歐風波及意大利恐受歐盟制裁等多項不明朗因素，歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報6970點，跌80點或1.13%；德國DAX指數報11179點，跌64點或0.58%；法國CAC 40指數報4944點，跌31點或0.63%；意大利富時MIB指數報18627點，跌104點或0.56%。

道指期貨暫報24403點，跌62點。美國周四為感恩節假期，金融市場休市，而周五只有半日市。

歐盟昨日(21日)正式宣布駁回意大利的財政預算案，並會啟動「過度赤字調控程序」，意味意大利政府面臨歐盟的制裁。歐盟經濟事務專員莫斯科維奇(Pierre Moscovici)表示，歐盟與意大利必須就預算案進行對話。

英國方面，歐盟委員會和英國談判代表已批准歐英未來關係的政治宣言草案，惟仍須取決於歐盟27國是否在周日的峰會前接受該協議。德國總理默克爾表示，將盡一切努力確保完成英國脫歐協議。

數據方面，法國11月INSEE商業信心指數為104，符合預期。歐羅區稍後將公布11月消費者信心指數初值，預料為負3，前值為負2.7。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報54.05美元，跌0.58美元或1.06%；倫敦布蘭特期油報63.02美元，跌0.46美元或0.72%。

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