國際財經

索羅斯基金(Soros Fund Management)上周遞交美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，基金將持有的Facebook股份悉數沽清，但增加蘋果持倉。

文件顯示，今年第3季，基金將原持有的15.92萬股Facebook沽出，Netflix的持股量亦降至1.38萬股，高盛持股量亦由6.48萬股削至2.82萬股。

同時，該基金增持蘋果股份，由5.45萬股增至8.93萬股，微軟持股亦由5.35萬股增至48.25萬股。

另外，基金亦持有9.12萬股阿里巴巴ADS股份。