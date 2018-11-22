索羅斯基金(Soros Fund Management)上周遞交美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，基金將持有的Facebook股份悉數沽清，但增加蘋果持倉。
文件顯示，今年第3季，基金將原持有的15.92萬股Facebook沽出，Netflix的持股量亦降至1.38萬股，高盛持股量亦由6.48萬股削至2.82萬股。
同時，該基金增持蘋果股份，由5.45萬股增至8.93萬股，微軟持股亦由5.35萬股增至48.25萬股。
另外，基金亦持有9.12萬股阿里巴巴ADS股份。
今日 17:20 國際財經
索羅斯基金(Soros Fund Management)上周遞交美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，基金將持有的Facebook股份悉數沽清，但增加蘋果持倉。
文件顯示，今年第3季，基金將原持有的15.92萬股Facebook沽出，Netflix的持股量亦降至1.38萬股，高盛持股量亦由6.48萬股削至2.82萬股。
同時，該基金增持蘋果股份，由5.45萬股增至8.93萬股，微軟持股亦由5.35萬股增至48.25萬股。
另外，基金亦持有9.12萬股阿里巴巴ADS股份。
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