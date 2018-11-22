國際財經

中美貿易關係持續緊張，白宮經濟顧問暗示或把中國趕出世貿組織(WTO)，加上美國感恩節假期將至、英國脫歐風波及意大利或面臨歐盟制裁等多項不明朗因素，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時37分，英國富時100指數報7010點，跌39點或0.56%；德國DAX指數報11209點，跌34點或0.3%；法國CAC 40指數報4954點，跌20點或0.41%；意大利富時MIB指數報18593點，跌138點或0.74%。

道指期貨暫報24469點，升4點。

美國周四為感恩節假期，金融市場休市，而美股周五只有半日市。

環球金融市場目前的主要焦點均放在零售業上，因為周五的「黑色星期五」(Black Friday)為美國聖誕購物旺季的第一天，而其後的「網購星期一」(Cyber Monday)亦預料能刺激當地零售業。

中美貿易糾紛進入世貿仲裁階段。世貿組織的爭端解決機制，同意成立爭端解決小組，調查中國的知識產權保護措施，以及對美國開徵報復性關稅的措施，而中方則指責美國向WTO提出的申訴虛偽，並作出虛假聲明。

美國白宮首席經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)接受英國廣播公司(BBC)訪問時暗示，有可能把中國驅逐出WTO。他指，中國作為WTO會員國「行為不當」，揚言從未見一個國家在加入WTO後，會像中國那樣行事，對於WTO而言，一個成員國能夠如此行為不當，是一件新鮮事，而美國亦對WTO感到失望。

英國脫歐方面，英國首相文翠珊(Theresa May)結束在布魯塞爾與歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)會談，但未能落實脫歐協議最終文本。她將於周六再赴布魯塞爾，敲定英國脫歐協議的主要框架，包括再度與容克討論如何保證完成整個脫歐過程。她力爭在周日歐盟領導人峰會前確定與歐盟未來關係的框架。

另外，歐盟再次否決意大利的財政預算案，正式啟動制裁程序。歐盟委員會表示，意大利明年預算違反歐羅區的規定，因此該國政府將面臨歐盟採取行動以降低該國赤字。

油價回軟，因在擔心全球原油需求放緩之際，美國原油庫存增至去年12月以來新高，以及美國總統特朗普強調油價需要進一步下調，但市場憧憬石油出口國組織(OPEC)下月或達成減產協議，抑制油價跌幅。紐約原油期貨扭轉上日漲逾2%的強勢，今日走低，現時每桶報54.25美元，跌0.38美元或0.7%；倫敦布蘭特期油在上日漲逾1%後，最新報63美元，跌0.48美元或0.76%。

歐羅區今日稍後將公布11月消費者信心指數初值，預料為負3，前值為負2.7。