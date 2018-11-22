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今日 15:14 國際財經 香港財經

羅兵咸:中美貿戰或損豪華物業購置意欲

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城市土地學會及羅兵咸永道聯合發表的《2019年亞太區房地產市場新興趨勢報告》指出，本港住宅及寫字樓價格自2018年中以來再創歷史新高。不過，隨着樓價從高位持續回落，投資者正轉移物色寫字樓翻新及重新定位等增值型項目。

羅兵咸永道亞太區房地產稅務主管蘇國基表示，本港在房地產發展方面從去年14名跌至今年18名，雖然發展商降低新盤開售價，反映住宅市場開始呈現轉弱跡象，但市場的潛在需求依然保持強勁，中美貿易戰可能在短期內影響購置豪華物業的意欲。

城市土地學會香港主席兼香港置地執行董事周明祖表示，香港今年在排行榜保持在中游位置，去年則受惠於中國投資者的龐大投資，但隨着中國收緊法規限制資金出境，相關利好因素已被抵消。

報告提到，共享工作空間營運擴大業務發展，項目有上升趨勢，很多未被充分利用的設施，被改建成專為學生或年輕專業人士而設的共居空間。此外，物流設施續成為投資熱門，投資分額於今年顯著上升。

報告又指出，亞太區的資本流動依然強勁，大量資金被跨境轉移投資海外房地產，預計強大的資金外流情況將會持續，特別是日本很大機會於明年將有新儲備流入市場。

展望明年，投資及發展前景排前5位的市場，依次為墨爾本、新加坡、悉尼、東京及上海。

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