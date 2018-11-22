訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:59 國際財經

日股高收139點 全周跌0.16%

放大圖片

中美貿易爭執持續、英國脫歐風波未化解，以及意大利或面臨歐盟制裁等多項不明朗因素影響下，投資者對環球股市未來走向抱持審慎觀望態度，亞太區股市個別發展。

日本旅遊相關類股反彈，因有數據顯示10月當地遊客增加，加上日本政府據報擬斥2萬億日圓紓緩上調消費稅影響，刺激日本股市長假期前夕終止兩連跌。日經平均指數收報21646點，升139點或0.65%。本周累跌33點或0.16%。

日本國家旅遊局公布的數據顯示，在連續兩個月回落後，10月赴日本的外國遊客按年增加1.8%至264.6萬人。受消息刺激，化妝品類股走高，高絲(Kose)收漲4.49%，資生堂(Shiseido)漲3.67%，松本清(Matsumotokiyoshi)亦漲3.63%。

日本經濟新聞報道，日本政府擬斥資逾2萬億日圓，以紓緩明年上調消費稅計劃給經濟帶來的影響，政府將在下周的最高經濟委員會會議上提出8項舉措，包括計劃向低收入家庭發放消費券。

另外，日本10月核心消費物價指數(CPI)按年升1%，符合市場預期，扣除生鮮食品和能源價格的CPI按年升0.4%。

南韓股市則下跌，韓國首爾綜合指數收報2069點，跌6點或0.32%。

澳洲股市上揚，澳洲普通股指數收報5770點，升48點或0.84%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。