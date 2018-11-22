國際財經

中美貿易爭執持續、英國脫歐風波未化解，以及意大利或面臨歐盟制裁等多項不明朗因素影響下，投資者對環球股市未來走向抱持審慎觀望態度，亞太區股市個別發展。

日本旅遊相關類股反彈，因有數據顯示10月當地遊客增加，加上日本政府據報擬斥2萬億日圓紓緩上調消費稅影響，刺激日本股市長假期前夕終止兩連跌。日經平均指數收報21646點，升139點或0.65%。本周累跌33點或0.16%。

日本國家旅遊局公布的數據顯示，在連續兩個月回落後，10月赴日本的外國遊客按年增加1.8%至264.6萬人。受消息刺激，化妝品類股走高，高絲(Kose)收漲4.49%，資生堂(Shiseido)漲3.67%，松本清(Matsumotokiyoshi)亦漲3.63%。

日本經濟新聞報道，日本政府擬斥資逾2萬億日圓，以紓緩明年上調消費稅計劃給經濟帶來的影響，政府將在下周的最高經濟委員會會議上提出8項舉措，包括計劃向低收入家庭發放消費券。

另外，日本10月核心消費物價指數(CPI)按年升1%，符合市場預期，扣除生鮮食品和能源價格的CPI按年升0.4%。

南韓股市則下跌，韓國首爾綜合指數收報2069點，跌6點或0.32%。

澳洲股市上揚，澳洲普通股指數收報5770點，升48點或0.84%。