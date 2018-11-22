國際財經

社交媒體巨頭Facebook(fb)承認，曾聘請公關公司調查「金融大鱷」索羅斯(George Soros)。此前，索羅斯曾稱fb是對社會的威脅。

《紐約時報》上周發表調查報道，揭露fb僱用一間有共和黨背景、專門作敵對研究的公關公司Definers，透過包括攻擊其他競爭對手，以及刻意將反對fb組織與索羅斯拉上關係，以打擊這些組織的信用，從而轉移批評者視線及避過更多監管。fb行政總裁朱克伯格其後否認自己知情，並對Definers的行為表示不滿。

fb周二表示，已要求Definers進行公關公司的常規業務，並沒有要求對方分發或創造任何假新聞，但承認曾要求Definers對索羅斯進行相關的調查。

即將卸任的fb負責公共政策及全球通訊的副總裁施拉格(Elliot Schrage)在內部備忘錄中指出，今年1月，索羅斯在達沃斯的一次演講中，稱fb是對社會的威脅。由於之前未有聽過他這樣的批評，fb希望確定對方是否有任何經濟動機，因此Definers對此事進行研究。其後，當「Freedom from Facebook」運動發起後，fb要求Definers幫助了解支持該運動背後的團體，並了解到索羅斯當時為該運動聯盟的成員提供資金。