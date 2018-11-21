國際財經 香港財經 中國財經

聯儲局或最早明年春季停加息周期

外電引述美國聯儲局資深人士報道，聯儲局今年12月加息已幾乎毫無懸念，但可能最早在明年春季停止加息周期。

標指納指收市反彈 道指先升後跌

美股連續兩天累瀉逾900點後，周三反彈，道指曾漲204點或0.83%，但尾段下行，倒跌不足1點收市；標指一度升1.09%，收市僅彈0.30%，能源板塊漲1.5%；納指曾漲1.75%，收市只上揚0.92%。亞馬遜、Facebook和Alphabet都彈高逾1%；蘋果先升約2%，收市倒跌0.1%。

富士康傳明年削開支200億人幣

蘋果iPhone最大組裝商富士康，據報計劃在明年削減200億元人民幣開支，因公司面臨非常艱巨、競爭激烈的一年。

上交所發指引 重組停牌最多10日

上海證交所發出指引，就上市公司停復牌規則作修訂，總體方向是減少停牌情形，縮短停牌時限。新規定要求停牌時間不超過10個交易日，特殊情況下，連續停牌原則上不得超過25個交易日。

外圍焦點簡訊

￭ 美國經濟數據：NAR 10月二手樓銷售增1.4%，勝預期；Conference Board 10月領先指標升0.1%，符預期；密歇根大學11月消費者信心指數終值為97.5，低於預期及初值；上周首次申領失業救濟人數22.4萬人，按周增3000人，市場預期降至21.5萬人；10月耐用品訂單按月跌4.4%，預期跌2.5%。

￭ 歐羅美市尾段升0.15%，報1.1387美元，美滙指數報96.73，跌0.09%。

￭ 紐約期金收市升0.6%，每盎斯報1228美元。

￭ 美國上周原油庫存增490萬桶，但市場憧憬產油國減產，紐約期油高收近2.3%，盤中曾漲4.5%；布蘭特期油升1.5%。

￭ 阿布扎比國有基金IPIC入稟控告高盛等，指控對方在馬來西亞「一馬發展」(1MDB)事件中誤導。

￭ 歐盟委員會：意大利明年預算違反歐羅區規定，歐盟將採取行動降低意國赤字。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市升1.14%，英、德、法國市場均上揚超過1%。

￭ OECD調低明年全球經濟增長預測至3.5%；中國今年預測由6.7%降至6.6%，明年降至6.3%，2020年料增6%。

￭ 摩通：中美貿易戰明年料惡化，人民幣兌美元恐貶值至7.2。

￭ 國務院完善跨境電商零售進口政策，擴大適用範圍至北京、瀋陽、南京等22城市。

￭ 中國在世貿會上指摘美國向WTO提出的申訴虛偽，並作出虛假聲明。

￭ 消息：安邦保險聘美銀助其出售美國豪華酒店資產組合(前稱Strategic Hotels & Resorts Inc.)。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.9251元，較周二紐約尾市上漲199點子。

碧桂園擬購回78.3億可換股債

碧桂園(02007)全資附屬計劃購回最多78.3億元、於2019年到期的零息率有抵押擔保可換股債券。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25972點，較港高1點。

￭ 夜市期指收報26143點，升240點，較昨日恒指收市高水172點。

￭ 香港興業(00480)中期盈利按年增33.75%，中期息4仙。

￭ 鞍鋼(00347)：母企未與寶武集團就合併商談。

￭ 首長四方(00730)以1.55億元，向控股股東出售持有環球數碼創意(08271)約40.78%股權的公司。

￭ 嘉年華(00996)發行兩年期、年利率8%的3.5億美元可換股債，淨集資3.44億美元。

￭ 朗詩綠色(00106)首10月簽約銷售額按年升44.03%。

￭ 中原地產：10月工商舖樓宇買賣合約登記錄494宗及54.73億元，按月跌28%及24.8%，創20個月新低。

￭ 本地功能內衣零售商莎娜美(Satami)擬主板上市。