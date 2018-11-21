國際財經

美股連續兩天累瀉逾900點後，周三迎反彈，道指曾漲204點或0.83%，高位見24669點；標普500指數一度升1.09%，納指更曾漲1.75%，但尾段下行。道指倒跌不足1點收市，報24464點，為連續第三日下滑，標指與納指升幅亦顯著收窄。

不少財金界名人及大行均高呼「現金為王」。「新債王」岡拉克認為，美股尚有下跌空間，建議投資者暫時專注保留資本，避免沾手企業債及美國國債。高盛則建議增持現金。

岡拉克表示，美股出現嚴重沽壓，但未有伴隨更劇烈的波動，對於在股市低迷時恐慌指數同樣處於低位，他感到驚訝，故認為近日的低位不是恐慌性低點，意味美股會進一步下跌。他又指比特幣極富預測能力，因為這是最具代表性的高風險資產，比特幣近期急挫，預示整體金融市場也面臨下行壓力，而且比特幣跌價本身也會對股市、高息垃圾債等資產有影響。

科技股回升 蘋果反撲乏力

反映恐慌情緒的美股波動指數VIX在10月大跌市時曾攀升至28.84，在本周一及周二股市動盪時，亦高見23.81，但仍遠低於今年初高位37.32。

儘管美股下跌，投資者沒有展現對國債的胃納，岡拉克說，現時顯然不是通縮式熊市，不宜染指美債。建議避開投資級債券，因為該等企業在下次衰退時將面臨最大的降級風險。

全球股市昨回穩。美國科技股周二大瀉後，周三反彈，帶動納指收市上揚0.92%，報6972點，結束過往三個交易日連跌；標指反彈0.30%，收報2649點，能源板塊高收1.5%。科技股普遍上揚，亞馬遜、Facebook和Alphabet收市都彈高逾1%，蘋果先升約2%後，收市倒跌0.1%。

美國股票市場周四因感恩節休市，周五將會提早休市。今年感恩節前夕的美股表現為7年來最差。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安表示，近期市況波動是因為市場正由過往依賴聯儲局提供充足流動性，過渡至流動性狀況未明，長遠對市場是好事。他對美國經濟樂觀，但擔心市場無法承受聯儲局政策出錯，其他國家也可能拖累美國。

憧憬油國減產 紐油曾飆4.5%

據《華爾街日報》分析，除非大市拋售潮預示美國經濟前景急劇惡化，否則聯儲局下月將繼續加息。沃爾頓商學院教授西格爾則預計，聯儲局明年可能減慢加息速度。不過，也有大行認為牛市未結束，仍可趁低吸納。瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管兼亞太區外滙及經濟主管施德銘稱，該行最近增加對全球股票配置，因股市跌得過度，而且已反映經濟增長放緩和貿易戰的風險，建議重新考慮買入具投資級別的企業債券及政府債券。

歐股跟隨大勢反彈，英法德三大市場皆高收超過1%。亞洲股市早段跟隨美股上一晚走勢而下跌，之後收復失地。歐羅美市尾段升0.15%，報1.1387美元，美滙指數報96.73，跌0.09%。美元偏軟支持金價造好，紐約期金收市升0.6%，每盎斯報1228美元。美國上周原油庫存增加490萬桶，但市場憧憬產油國下個月初開會後將減產，紐約期油仍高收近2.3%，每桶報54.63美元，盤中曾大漲4.5%；布蘭特期油收報63.48美元，升1.5%。

數據方面，美國10月耐用品訂單按月跌4.4%，遜市場預期；上周首次申領失業救濟金人數升至22.4萬人，為4個半月以來新高，並高於預期。