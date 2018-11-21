國際財經

歐洲股市周三收市顯著反彈，泛歐指數Stoxx 600收報355點，回升1.14%，主要市場全線上揚超過1%。外圍股市造好，為歐股帶來支持。

英國富時100指數收報7050點，上揚1.47%或102點；德國DAX指數收報11244點，上升1.61%或177點；法國CAC 40指數收報4975點，上漲1.03%或50點；意大利富時MIB指數收報18731點，反彈1.41%或260點；西班牙IBEX 35指數收報8960點，進賬1.06%或94點。