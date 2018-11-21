國際財經

紐約期油價格升幅突然擴至超過4%，市場憧憬下月初產油國會議或達成減產協議，對油價有支持。

截至本港凌晨零時51分，紐約1月期油報每桶55.47美元，上揚3.82%，稍早時高位曾見55.66美元，升幅達4.17%。布蘭特1月期油最新報64.08美元，攀升2.48%，盤中高位暫見64.39美元。

報道稱，沙地阿拉伯本月原油產量打破歷史紀錄，達到每日接近1100萬桶。此外，美國能源資訊局（EIA）公布，本地原油供應連升第九周，上周庫存增加490萬桶，比市場預期的190萬桶高。數據無礙油價反彈。