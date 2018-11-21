國際財經

華爾街股市周三扭轉連日跌勢，在能源、科技和金融股推動下，道指最多上漲191點，標指亦反彈超過1%，納指升幅一度達到1.75%。

截至本港時間凌晨約零時24分，道指升180點或0.74%，報24646點，稍早時高位一度觸及24657點；標普指數報2669點，升27點或1.05%；納指報7027點，升118點或1.71%。

科技股回升，其中，Facebook攀升3.5%，亞馬遜升幅都達到3%，Aphabet上揚2.2%，蘋果升1.1%，Netflix則漲0.6%。國際油價回升，紐約期油報每桶54.37美元，升0.94美元或1.76%，油股雪佛龍回升1.4%，埃克森美孚漲0.9%。金融股亦反彈，VISA暫漲1.7%，高盛和美國運通都升超過1%。

美國經濟數據則欠佳，10月耐用品訂單按月下跌4.4%，是去年7月以來最大單月跌幅；上周首次申領失業救濟人數按周增加3000人，至22.4萬人，為超過4個月的高位。此外，美國11月密歇根大學消費者信心指數終值97.5，較預期的98.3為低；10月成屋銷售年率為522萬間，預期為520萬間。美國10月諮商會領先指標按月上升0.1%，符合預期。

經濟合作與發展組織(OECD)將明年全球經濟增長預測，由3.7%調低至3.5%；美國今年增長預測維持在2.9%，明年和2020年料分別增長2.7%和2.1%；歐羅區今年經濟增長由2%降至1.9%，明年和2020年料分別增長1.8%和1.6%。歐盟委員會表示，意大利明年預算違反歐羅區的規定，該國政府將面臨歐盟採取行動以降低該國赤字。

市場亦關注美國聯儲局的貨幣政策前景，過去一周，多位聯儲局官員發表了鴿派言論，其中包括聯儲局主席鮑威爾以及副主席克拉里達。分析指出，在近期美國部分經濟數據走軟、油價大跌、股市重挫，市場對聯儲局12月加息的預期已經降溫，不僅如此，投資者對於聯儲局明年的加息前景也有所減弱。根據利率期貨定價，投資者認為聯儲局將於12月18日至19日的政策會議上，加息的可能性為67%，而11月13日這一預測超過75%。

歐洲股市造好，英國富時100指數報7045點，升97點或1.41%；德國DAX指數報11236點，升170點或1.54%；法國CAC 40指數報4973點，升48點或0.99%。