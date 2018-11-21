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今日 21:01 國際財經

歐盟指將採取行動降意國赤字

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歐盟委員會表示，意大利明年預算違反歐羅區的規定，因此該國政府將面臨歐盟採取行動以降低該國赤字。

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)表示，歐羅區國家是一個團隊，應遵守相同的規則，意大利債務水平應被視為不符合規定，因此有理由啟動超額赤字程序。

他又表示，歐盟委員會已做好與意大利政府對話的準備。

路透稍前引述消息人士稱，意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)將不會對2019年預算草案尋求任何改變，否認有報道稱他或願意在支出計劃上作出妥協。

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