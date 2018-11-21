國際財經

周二(11月20日)紐約期油結束4日連漲，一度急挫7.7%至1年新低每桶52.77美元，再度震驚環球金融市場。油價急跌拖累與油價息息相關的加元迅速走軟，美元/加元從日內低位1.3151飆升逾150點(逾1%)至1.3314，創下自6月28日以來的4個半月新高。

對於油價的急跌，美國總統特朗普(Donald Trump)的「嘴砲」恐怕是罪魁禍首，因特朗普就記者案發表了支持沙特的聲明，並稱沙特已經幫助美國打壓油價。除此之外，美國石油的瘋狂增產亦是拖累油價時不時重挫的主因，據統計，近期美國國際能源署(EIA)的原油庫存已經連續8周上漲，庫存量增加了將近5000萬桶，而今年美國原油產量飆升25%，達到創紀錄的1170萬桶/日，因此儘管石油出口國組織(OPEC)已初步定於12月6日在維也納商討原油減產事宜(計劃減產每日140萬桶)，但依然無法推動油價大幅反彈，更遑論俄羅斯未必與OPEC合作減產，國際石油市場供需狀況似乎再次回到供應過剩的局面。

從資金流分析，原油合約的投資需求亦失去了往日光輝。據統計，基金經理們在過去7周沽售了相當於5.53億桶原油與燃料的能源合約，而目前基金持有的原油淨多頭頭寸僅為5.47億桶，低於9月底11億桶的高點之一半，更低於1月的14.84億桶。由此可見，加元或將受油價「殃及池魚」之禍，更兼加拿大央行高級副行長威爾金斯(Carolyn Wilkins)周二稱通脹目標的運行並非完美，需要考慮替代方案，表明加拿大央行對貨幣政策的重大調整持開放態度，似乎顯示其對加拿大加息計劃信心不足，所以美元/加元後市或將有機會走高。

技術分析方面，美元/加元自10月1日跌至4個月低位1.2780見底以來輾轉回升，在日線圖形成上升通道。雖然今日滙價再度升至1.3313附近後受阻回落，但若短期內能企穩1.3230至1.3250上方並進一步突破1.3320阻力，後市或有望進一步挑戰6月高位1.3385附近水平。短期內投資者應重點關注今晚公布的加拿大9月批發銷售數據及周五(11月23日)公布的加拿大9月零售銷售數據，若兩者表現優於預期，則需小心美元/加元有調整壓力，下探關鍵支持1.3200甚至1.3175附近水平。

策略方面，我們根據11月14日的策略已於1.3300沽出美元/加元(下望1.3160，止損1.3350)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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