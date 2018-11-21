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摩根大通發表報告指出，中美兩國對貿易摩擦的分歧仍然極難解決，對兩國元首本月底G20會面能否就貿易問題達成口頭協議感到憂慮，因此認為中美貿易戰在中期內繼續向負面軌道發展的看法。

摩通認為，中美貿易戰糾紛明年料將進一步惡化，預計美國於明年首季會對所有中國出口產品徵收25%的關稅，並導致人民幣兌每美元將朝向7.2貶值。該行稱，只要中美貿易戰持續，高波動性投資將續受影響。

另一方面，美國2020年總統選舉的主要活動，可能在明年5月左右展開，屆時或會在貿易問題上加添一項政治因素。