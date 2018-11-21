國際財經

環球股市跌勢喘定，惟中美達成貿易協議的憧憬降溫，市場亦關注英國脫歐協議，以及意大利赤字預算案等問題，限制大市升勢，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7005點，升58點或0.84%；德國DAX指數報11153點，升87點或0.79%；法國CAC 40指數報4955點，升30點或0.62%；意大利富時MIB指數報18692點，漲221點或1.2%。

道指期貨暫報24550點，升113點。

歐盟全體領袖預定周日開會審議英國脫歐協議，涵蓋脫歐後雙方未來新關係藍圖。德國總理默克爾表示，儘管不知道如何化解西班牙的反對意見，但相信周日前將找出解決對策。

意大利方面，該國將今年經濟增長預測由1.4%降至1.1%，明年則增長1.3%。路透引述消息人士稱，意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)將不會對明年預算草案尋求任何改變。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期減少1000人至21.5萬人。至於耐用品訂單初值及上月成屋銷售，料分別按月跌2.6%及為520萬間。此外，能源資訊局(EIA)稍後公布的上周原油庫存，料將增加350萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少50萬桶與250萬桶。

油價反彈，紐約原油期貨現時每桶報54.6美元，漲1.17美元或2.19%；倫敦布蘭特期油報63.65美元，漲1.12美元或1.79%。