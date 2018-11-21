國際財經

市場燶味處處，昨日筆者在信報《政觀其辯》已叫加快減磅，可惜當晚美股進一步冧棚，道指兩日大跌947點(3.7%)，標指也插3.5%；受科技明星股逐一變技術熊拖累，納指兩日更重創4.7%。

每次現身都語出驚人的「鱷王」達利奧(Ray Dalio)，昨日又再蒲頭，上兩周受訪時表示兩年內必發生下輪股災，昨日就稱儲局收緊貨幣、美股處於紀錄高位，而金融市場處於短期商業周期的末段，目前市場似30年代大蕭條時期。

「鱷王」縱橫股海數十載，突然搬大蕭條三隻大字，筆者即打開道指張圖研究。回望30年代大蕭條股市時期真哀哉，自一次大戰後，環球經濟從廢墟中復甦，道指從1921年低位63.9點不斷攀升，升到1929年大冧市前的381.17點，升幅近5倍，但大蕭條刹到，道指大幅回落到1932年7月最低的41.22點，即從1929年高位大劈價89%，之後反覆回升到1937年3月最高的194.4，但仍低過1929年高位49%。要到二戰結束後，在1954年11月才突破1929年的高位。

納指市盈率仍較以往高

不知「鱷王」是否暗示股市會大跌九成，但納指現時市盈率38.7倍，遠比過往平均近廿年市盈率33倍高，在收水及降風險大前提下，股市明顯調整未完。不過，納指昨晚跌穿保力加通道底部，美股短期將現反彈。

即使美股短期現反彈，但緊記唔好手多造好。首先三大指數未超賣，整體個勢似彈完再散，其次勿對本周感恩節黑色星期五銷售有過份憧憬，因歐洲天文台預示本周美國會遇到極度嚴寒天氣，或打擊零售表現，再觸發美股再往下沉。

筆者揣測，環球股市急跌後風險胃納已大縮，高市盈率的納指勢必進一步下滑，以平均市盈率33倍計，即保守計納指會隊至5891點，較上日6908點，仍有14.7%跌幅。

買跌勝算較買升高，但科技股逆向ETF因為蘋果、 Nvidia等大跌，買相關逆向ETF唔抵博，反而可在大市彈留意三倍槓桿睇淡金融股ETF FAZ，其持股包括摩根大通、美國銀行、Visa及Mastercard，FAZ股價仍低過高位一成，摸頂買入機會低，可趁回落到11美元買入，目標睇15美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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