國際財經

歐洲股市早段靠穩，市場經歷昨日環球股市大跌後喘定，投資者趁低吸納，惟中美達成貿易協議的憧憬降溫，同時繼續憂慮環球經濟增長放緩，並關注英國脫歐協議等問題，抑制大市反彈力度。

截至本港時間下午4時44分，英國富時100指數報6963點，升15點或0.22%；德國DAX指數報11145點，升78點或0.71%；法國CAC 40指數報4939點，升14點或0.3%；意大利富時MIB指數報18655點，漲184點或1%。

道指期貨暫報24559點，升122點。

英國首相文翠珊(Theresa May)周三前往比利時布魯塞爾，與歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)會談，討論未來與歐盟的經貿關係。至於英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)稍早前表態，支持文翠珊和歐盟達成的脫歐協議，認為該協議將有助英國順利脫離歐盟。他與其他央行官員均重申，投資者不應臆測央行會通過減息，來應對無序脫歐的衝擊。

另外，美國貿易代表處(USTR)對中國知識產權和科技轉讓政策的「301條款」最新調查，發出更新報告，指中國並未從根本上改變其「不公平、不合理且扭曲市場的做法」。報告指，雖然中國放寬部分外資入股限制，但仍然持續透過外資限制，迫使美國企業轉移技術給中方機構，又批評中國繼續進行及支持透過網絡偷取美國知識產權，以及實施歧視性的技術發牌限制。

油價在昨日瀉逾6%後，今日反彈，但投資者仍對油市未來的需求感到不安，加上國際能源署(IEA)亦警告，鑑於經濟環境艱難及政治風險等因素，油市存在前所未見的不確定性，均抑制大市反彈力度。紐約原油期貨從逾一年的低位回升，現時每桶報54.44美元，漲1.01美元或1.89%；倫敦布蘭特期油報63.37美元，漲0.84美元或1.34%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期減少1000人至21.5萬人。至於耐用品訂單初值及上月成屋銷售，料分別按月跌2.6%及為520萬間，前值分別按月升0.7%及為515萬間。此外，能源資訊局(EIA)稍後公布的上周原油庫存，料將增加350萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少50萬桶與250萬桶。