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今日 12:08 國際財經

比特幣續瀉 逼近4000美元關

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加密貨幣未有止跌跡象，比特幣(Bitcoin)失守4500元(美元‧下同)水平後，今早繼續貶值，一度急插至逼近4000元大關，低見4076.59元。

美國當局據報正調查比特幣去年底瘋狂飆升是否涉及造市，消息拖累比特幣大瀉。根據CoinDesk報價，比特幣最新跌7.57%，至4446.69元，拖累其市值跌至773.1億元。

至於比特幣的對手也一片慘淡，以太幣(Ether)現挫10.32%至131.42元，萊特幣(Litecoin)亦跌11.14%至32.72元。

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