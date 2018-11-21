國際財經

加密貨幣未有止跌跡象，比特幣(Bitcoin)失守4500元(美元‧下同)水平後，今早繼續貶值，一度急插至逼近4000元大關，低見4076.59元。

美國當局據報正調查比特幣去年底瘋狂飆升是否涉及造市，消息拖累比特幣大瀉。根據CoinDesk報價，比特幣最新跌7.57%，至4446.69元，拖累其市值跌至773.1億元。

至於比特幣的對手也一片慘淡，以太幣(Ether)現挫10.32%至131.42元，萊特幣(Litecoin)亦跌11.14%至32.72元。