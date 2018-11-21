國際財經

蘋果公司據報在今年初時已悄悄地收購初創公司Silk Labs。這再次驗證了蘋果在人工智能(AI)和智能家居設備領域上的野心。

美國科技媒體《The Information》引述消息人士指出，Silk Labs的業務旨在將AI軟件輕量化，以便其適用於消費者硬件設備，如相機等。

消息人士表示，這筆交易於蘋果而言規模不算大。根據創投分析機構PitchBook數據顯示，Silk Labs僅有十多名員工，曾融資大約400萬美元(約3120萬港元)。