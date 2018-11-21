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特朗普冀利率更低 指聯儲局「有問題」

美國總統特朗普表示，期望看到更低的利息水平，又指聯儲局「是一個問題」。

特朗普：美國與沙地站在一起

沙地阿拉伯記者卡舒吉遇害事件，一度令美國與沙地的關係轉趨緊張。不過，美國總統特朗普表示，有意與沙地維持戰略夥伴關係。

紐油收市瀉逾6% 創逾一年新低

紐約期油跌6.6%，收報每桶53.43美元，是去年10月26日以來最低。布蘭特期油跌6.4%，報62.53美元，是2月以來最低。

蘋果噩耗不絕再挫逾4% 道指低收551點

蘋果周二股價曾再挫5.6%，收市仍跌4.78%，拖累科技股普遍向下，加上零售和能源股加入大跌行列，美股三大指數曾跌逾2%。道指一度瀉648點，收市仍跌551點或2.21%；標指挫1.85%，能源板塊跌3.2%；納指挫1.70%，盤中曾急滑2.81%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部：10月新屋動工按月升1.5%，以年率計為122.8萬間，略高於市場預期。

￭ 美滙指數尾段升0.67%，報96.81；歐羅兌美元跌0.73%。

￭ 紐約期金一度上升，但收市回落4.1美元或0.3%，報每盎斯1221.2美元。

￭ 紐約期油收市跌至逾一年低位，與布蘭特期油分別跌6.6%、6.4%。

￭ Target第三季淨利潤按年升30.1%；每股經調整盈利低於市場預期。

￭ Kohl's第三季淨利潤按年升37.6%；每股經調整盈利優於市場預期。

￭ Gap第三季淨利按年升16.2%，每股盈利與收入都勝預期。

￭ 金寶湯第三季淨利潤按年跌29%；每股經調整盈利與收入都優於預期。

￭ 百思買(Best Buy)第三季淨利潤按年升16%；每股經調整盈利優於市場預期。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收跌逾1%。

￭ 上交所：影星趙薇及其丈夫黃有龍等5年內不適合擔任上市公司董事、監事及高級管理人員。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9450元，較周一紐約尾市跌113點子。

￭ 比特幣逼近4000美元關口，低位一度觸及4048.58美元。

【新股追蹤】同程藝龍寶寶樹傳接近下限定價

同程藝龍(00780)據報將以每股9.8元定價，接近招股價9.75元至12.65元的下限，股份下周一(26日)主板掛牌。寶寶樹同樣以招股價6.8元下限定價，下周二(27日)上市。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報25501點，較港收市低339點。

￭ 夜市期指收報25603點，跌191點，較昨日恒指收市低水237點。

￭ 長和(00001)、長實(01113)、長江基建(01038)及電能實業(00006)聯合公布，因未能獲澳洲當局批准，收購天然氣管道公司APA Group的交易終止。

￭ 長建(01038)研售歐洲基建資產少數權益，予一家擬於倫敦上市的新投資公司。

￭ 小米(01810)計劃在印度開設500多家門店，至明年底總數達5000多家，拓農村線下銷售。

￭ 香港電訊(06823)與華為於港鐵沙中線，提供5G全光纖網絡。

￭ 宏安地產(01243)中期盈利按年跌39.12%，不派中期息。

￭ 佳兆業(01638)股東每持2000股，可認購1股佳兆業物業預留股份。

￭ 美亞控股(01116)符合復牌條件，周三復牌。