國際財經

蘋果公司弱勢持續，加上零售股和能源股也加入大跌的行列，美股周二再急挫，道指曾瀉648點，低見24368點；由Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和Alphabet組成的FAANG一度全部落入熊市領域，5間公司的市值較其各自的52周高位合共蒸發超過1萬億美元。另外，供應過剩的憂慮令油價瀉逾6%，紐約期油跌至逾1年新低。

零售板塊捱沽 Target曾挫15%

美股三大指數曾跌逾2%，均抹去2018年至今的所有升幅，其後一度顯著收窄跌勢，標指一度只跌0.79%，但收市仍錄得重大跌幅，標指低收1.85%，報2641點；納指挫1.70%，報6908點，盤中一度急滑2.81%；道指周一已大跌395點，周二插水式低開後，收市仍跌551點或2.21%。

今年以來累計，標指倒退1.2%，道指亦錄得跌幅，納指仍微升0.1%。本月以來，納指下滑5.4%，比8月高位則低逾14%，技術上仍陷於調整區。

蘋果繼續捱沽，周一低收4%並墮入熊市後，周二曾再插5.6%，收市仍跌4.78%。FAANG另外4隻股票也大幅低開，亞馬遜和Netflix更曾分別跌6.1%和7.6%，收市則個別發展，亞馬遜與Netflix都回吐逾1%；Alphabet與Facebook則分別回升0.2%、0.6%。不過，大型零售商Target業績不佳，致使股價曾大跌15%，收市跌10.5%，並拖累其他零售股，Kohl's和L Brands分別下滑9.2%、17.7%；Macy's亦挫3.4%。另一跌市重災區是能源股，標指的能源板塊跌3.2%。

五大科企曾全見熊

由於業績令人失望而且預測好壞參半，FAANG過去6周持續向下，蘋果成為新一輪拋售的焦點，其股價在10月3日創下每股232.07美元的歷史新高，到周二低位曾跌至175.51美元。高盛短短一周內第二次下調蘋果目標價，削至182美元，亦即高盛認為蘋果股價未來12個月都不會上升。該行稱新款iPhone XR的性價比很低，或不受美國以外用戶歡迎，而且蘋果產品在中國的需求頗弱。

近日多家供應商暗示，蘋果減少了新iPhone的零部件訂單，令人擔心iPhone的銷情。分析師對蘋果的前景也看得比其他FAANG成員淡。彭博調查顯示，只有約56%的受訪分析師建議買入蘋果，相比之下，亞馬遜和Alphabet分別有94%和91%，連近日麻煩多多的Facebook也有81%。

歐股跌至三周低位，泛歐Stoxx 600指數跌逾1%，三大股市中，德股和法股均低收超過1%。亞股受隔夜美股弱勢而全線下跌，日股走低1.1%，以三周低位收市。

憂慮供應增 紐油逾一年低

股市大跌令美元受惠，美滙指數尾段升0.67%，報96.81，歐羅跌0.73%，報1.1371美元，連避險資產日圓兌美元也微跌0.16%，報112.74日圓。紐約期金一度上升，但收市回落4.1美元或0.3%，報每盎斯1221.2美元。

面對供應增加及全球經濟放緩的憂慮，加上特朗普表示希望油價下跌，亦稱仍會與沙地維持戰略夥伴關係，拖累紐約期油收市跌至逾一年低位，報每桶53.43美元，跌幅6.6%，盤中一度瀉7.7%，低見52.77美元；布蘭特期油下滑6.4%，收報62.53美元。主要產油國12月6日開會討論減產，國際能源署昨天警告，油市正「進入前所未有的不穩定時期」。

此外，比特幣未止瀉，周二逼近4000美元關口，低位一度觸及4048.58美元。

數據方面，美國新屋動工率在10月升1.5%，優於市場預期，但預示未來建屋量的建築許可證跌0.6%。