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今日 04:22 國際財經

道指瀉逾600點 蘋果再挫逾5%

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油價急跌、科技股持續捱沽，加上美國折扣零售商Target季績欠佳令股價受壓，美股低開後未見起色，道指尾段擴大跌幅至超過600點，與標普500指數都蒸發今年以來升幅，三大指數的跌幅都超過2%，而衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)更一度抽升逾18%。

截至本港時間凌晨約4時11分，道指報24400點，跌616點或2.47%，低位暫見24368點；標普指數報2634點，跌55點或2.08%；納指報6880點，跌148點或2.11%。

科技股近期沽壓未除，巨頭「FAANG」(即Facebook、蘋果公司、亞馬遜、Netflix，以及Google母公司Alphabet)普遍全線下跌，蘋果跌5.23%，暫時為表現最差的道指成份股，Netflix與亞馬遜都滑落逾1%，谷歌偏軟；Facebook則回穩，早段曾瀉3.5%。

此外，美國折扣零售商Target季度業績及同店銷售均未符預期，股價下跌一成，連帶其他零售股受壓。

投行高盛唱淡美股明年前景，預期標普500指數今年底目標為2850點，明年目標為3000點，即只有5%的潛在升幅，並指關稅問題將會拖累整體市況表現。

數據方面，美國10月新屋動工按月上升1.5%，以年率計為122.8萬間，略高於市場預期的122.5萬間。

歐股下跌，泛歐指數收市回落超過1%。

油價亦告下挫，紐約1月期油收報每桶53.43美元，跌6.6%。

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