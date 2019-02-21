即巿股評 港股直擊 國際財經

美股再度急挫，致令港股昨低開後持續回落，收報25840點，下瀉531點，惟仍企於20天線之上，只要守穩該線，相信短期反彈尚未結束。

美股周一顯著下滑，焦點都放在蘋果(Apple)身上，近來較少人談論的FAANG其餘4公司，Facebook、Amazon、Netflix、Google母企Alphabet的股價亦下挫3.91%至5.72%。由於蘋果於今年8月成為歷來首隻市值突破1萬億美元的公司，堂堂股王，自然更受注視。

每浪牛市普遍造就股王誕生，而成王之路最初主要由基本面推動。蘋果產品風靡全球，在海外累積龐大現金流，屬美國稅改受惠者之一，股價節節上揚，吸引資金源源流入，期間出現利淡消息總可以自圓其說，轉化為刺激股價因素，催生泡沫，估值遭嚴重高估；當泡沫爆破，資金出逃，屆時即使有利好消息，也會被視作沽貨良機，直至估值回歸合理水平。iPhone銷情無以為繼，正是引爆蘋果股價泡沫的導火線。

近年ETF盛行，也加劇了股王蘋果的波動，因ETF要追蹤指數表現，在升市時被動地按權重吸納股份，助長升勢，到股價見頂資金流出，對指數的權重下降，ETF便要被動地減持，為股王帶來更大沽壓。

值得留意的是，受上述因素影響，股王失勢後跌幅甚大。以千禧年新經濟剛崛興時的中國移動(00941)，以及濠賭股炒得熾熱時的銀河娛樂(00027)為例，兩者從頂峰回落至見底，市值均蒸發八成左右；至於股王騰訊(00700)，自高位476.6元迄今低見251元計，股價幾近腰斬(挫47%)，因此蘋果由高位233.47美元計，重返去年初120美元水平，也非沒有可能。當然，港美股市規模有別，騰訊與蘋果亦不宜直接相比，但切勿一廂情願以為蘋果很快會完成調整。

股王隕落，是否意味「美牛」也將壽終？市場近日的確「熊聲」處處：自9月開始預言出現「滾動熊市」的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson進一步判定美股熊市降臨；研究公司Gerring Capital Partners創辦人Eric Parnell表示， 聯儲局量寬措施令牛市遲遲未能健康調整，使問題累積，相信目前只是熊市的初期。

以今年高位計算，FAANG已相繼「見熊」，其他科技股又捱沽，無疑會為大市添壓。附【圖】所見，納指對標指比率近月急速回落，代表標指顯著跑贏納指，該指標自2013年一直沿上升通道運行，雖曾超出範圍，但為時十分短暫，現正下試通道支持，一旦確認失守，反映金融海嘯後多年來的領袖指數──納指走勢遜於標指，有機會拖累美股全面轉弱。

然而，本欄維持美股尚未陷入熊市的看法，箇中理據(變數)是聯儲局可在經濟轉差時調整其「收水」步伐，甚至重啟量寬，應能紓緩美股下行壓力。此外，11月底「習特會」若有平息中美貿易戰的任何進展，也必然有助環球股市好轉。

信報投資研究部

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