今日 21:49
國際財經
美國商務部公布，10月新屋動工按月上升1.5%，以年率計為122.8萬間，略高於市場預期的122.5萬間。
10月建築許可減少0.6%，以年率計為126.3萬間，少過市場預期。
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紀曉風
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習廣思
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Why China could do with a tax cut
Hao Chenglin｜ EJ Insight
亞太產學研合作提升技術 微軟AI助行業數碼轉型
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政經風險緩 股市有力衝
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