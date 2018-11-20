國際財經

周一(11月19日)紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)表示美國聯儲局將堅持其漸進式的加息路徑，可能會一定程度上提高利率，同時亦強調聯儲局會在經濟強勁的背景下加息，加息政策不是「預設的」。無獨有偶，上周三(11月14日)聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在講話中亦列舉了2019年美國經濟增長所面臨的三大潛在挑戰，即美國經濟將面臨三大阻力：全球需求放緩、財政刺激消退，以及加息對經濟的滯後影響，鑒於兩位重要官員均暗示未來以經濟數據表現決定政策走向，對加息進程發出謹慎、保守的立場，美匯指數受此拖累跌至日內低位96.11，倫敦金則在美滙指數轉弱的背景下自低位1217.8美元反彈至日內高位1225美元，錄得連續五日上漲。

事實上，倫敦金在11月初多番上探1236至1237美元阻力均無力突破，其後在聯儲局公布11月議息決定後大幅回落，更一度失守1200美元心理關口至1個月新低1196.2美元。不過，近期聯儲局官員頻繁發表偏「鴿派」言論為倫敦金提供支持，加之英國脫歐局勢以及意大利預算法案的不確定性令地緣政治風險重燃，周一(11月19日)美股三大指數集體下跌，標普500、道指均跌超1%，納指跌超3%，資金湧入黃金、日圓等避險資產。數據顯示，全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉周一增加1.18噸，當前持倉量為760.86噸。

今天倫敦金企穩1220.9美元後升至時段高位1225.9美元，刷新自11月9日以來逾一周新高，並維持於日線圖的小型上升通道內運行(自11月4日低位1197.5美元延伸而上的支持線)，短期內有望進一步走高。投資者應重點關注英國脫歐進展，目前歐盟計劃於11月25日舉行峰會討論脫歐協議草案，若脫歐協議再遇阻礙，倫敦金或反彈挑戰1236-1240美元區域阻力，但若倫敦金再度受阻於1240美元，則需小心金價再度回落考驗1220美元甚至1208美元水平。

策略方面，短期內若倫敦金反彈至1236-1237美元，我們將沽出黃金，下望1216美元，升穿1242美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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