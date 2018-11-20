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今日 18:30 國際財經

歐股中段續跌 道期挫逾百點

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中美貿易糾紛及意大利預算爭拗持續，加上英國首相面臨再次被逼宮的危機，投資者入市轉趨審慎，歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報6959點，跌41點或0.59%；德國DAX指數報11097點，跌146點或1.31%；法國CAC 40指數報4936點，跌49點或0.99%；意大利富時MIB指數報18653點，跌169點或0.9%。

道指期貨暫報24851點，跌178點。

數據方面，德國10月生產物價指數(PPI)按月上漲0.3%，符合市場預期，前月為上漲0.5%。法國7月至9月當季失業率9.1%，與前季持平，市場預期為9.2%。

美國今日稍後將公布10月營建許可以及新屋動工數據，市場預期按月分別增長1.9萬間至126萬間，以及升2.4萬間至122.5萬間。

另外，英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)表示，脫歐協議將支持英國經濟，注意到過渡期有可能會延長，但強調脫歐過渡期是十分重要。英倫銀行首席經濟師霍爾丹(Andy Haldane)指出，脫歐不確定性可能讓第四季經濟較弱。

油價持續下跌，紐約原油期貨現時每桶報56.71美元，跌0.49美元或0.86%；倫敦布蘭特期油報66.04美元，跌0.75美元或1.12%。

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