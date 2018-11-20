國際財經

中美貿易糾紛及意大利預算爭拗持續，市場憂慮環球經濟前景惡化，加上英揆面對黨內醞釀再次逼宮的危機，多項不明確因素籠罩下，投資者未敢貿然入市，歐洲股市早段受壓。

截至本港時間下午4時41分，英國富時100指數報6979點，跌20點或0.3%；德國DAX指數報11167點，跌77點或0.69%；法國CAC 40指數報4959點，跌26點或0.52%；意大利富時MIB指數報18789點，跌34點或0.18%。

道指期貨暫報24947點，跌82點。

英國首相文翠珊面臨遭保守黨逼宮的危機，據報執政保守黨只差6名議員支持，便可對她發起不信任動議。歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶(Michel Barnier)則表示，歐盟27個成員國部長基本上批准與英國達成的脫歐協議草案。

《華爾街日報》引述消息人士報道，蘋果近周已把9月推出的3款新iPhone生產訂單削減，因新iPhone的需求較預期低，加上蘋果推出多款新型號手機，難以預測所需的零件及手機數量。另外，蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)認為，科技企業即將面對監管，因為自由市場運作的模式正在失效。

個股方面，日產會長戈恩(Carlos Ghosn)被揭發涉嫌向日本監管機構少報高達50億日圓(約3.5億港元)的薪酬，並私自挪用公司資金，昨日遭東京地區檢察院以涉嫌違反金融商品交易法為由逮捕。戈恩同時是日產、雷諾(Renault)和三菱3間車廠的領導人，外界擔心全球汽車銷量第一的雷諾-日產-三菱聯盟的前途，雷諾繼昨日低收8.4%後，最新再挫1.51%。

環球經濟前景惡化、美國產量跳增，石油出口國組織(OPEC)雖將討論減產，但主要產油國俄羅斯似乎不願作出支持，國際能源署(IEA)署長亦呼籲產油國勿減產。消息拖累油價回軟，紐約原油期貨現時每桶報56.97美元，跌0.23美元或0.4%；倫敦布蘭特期油報66.41美元，跌0.38美元或0.57%。

美國今日稍後將公布10月營建許可以及新屋動工數據，市場預期按月分別增長1.9萬間至126萬間，以及升2.4萬間至122.5萬間。