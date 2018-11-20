日產汽車主席戈恩(Carlos Ghosn)涉嫌少報董事酬金，以及違反《金融商品交易法》被捕。法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)指出，戈恩目前不再適合領導雷諾(Renault)，會要求法國稅務當局調查戈恩一事。
戈恩身兼雷諾－日產－三菱聯盟的主席、雷諾行政總裁，以及日產和三菱的會長。
勒梅爾對當地電台表示，雷諾-日產聯盟對於法國和日本雙方，以及兩個汽車集團都有利，正就雷諾與戈恩之事與日本財務大臣接觸。
他又稱，將要求雷諾董事們建立一個臨時管理架構，希望董事會盡快開會做決定。
今日 16:27 國際財經
日產汽車主席戈恩(Carlos Ghosn)涉嫌少報董事酬金，以及違反《金融商品交易法》被捕。法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)指出，戈恩目前不再適合領導雷諾(Renault)，會要求法國稅務當局調查戈恩一事。
戈恩身兼雷諾－日產－三菱聯盟的主席、雷諾行政總裁，以及日產和三菱的會長。
勒梅爾對當地電台表示，雷諾-日產聯盟對於法國和日本雙方，以及兩個汽車集團都有利，正就雷諾與戈恩之事與日本財務大臣接觸。
他又稱，將要求雷諾董事們建立一個臨時管理架構，希望董事會盡快開會做決定。
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