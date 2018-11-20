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「沽神」約翰保爾森(John Paulson)旗下對沖基金，同意收購海航集團持有的資產管理公司BrightSphere部分股份，該公司管理的資產規模達2380億美元。

該資產管理公司在聲明中表示，Paulson & Co.將收購海航旗下一家子公司持有的絕大多數BrightSphere普通股。

BrightSphere稱，Paulson會先以每股12.80美元購入第一批股份，總值約5900萬美元，待交易獲得各監管機構批准後，再以每股13.95美元購買第二批規模更大的股份。

在交易完成後，Paulson & Co.將持有BrightSphere略少於25%的普通股。BrightSphere最近市值約為13.6億美元。

海航在這次出售交易中料將蒙受虧損。集團於2017年3月同意以4.46億美元收購BrightSphere的前身OM Asset Management(簡稱OMAM)的24.9%股份。OMAM當時為英國保險公司Old Mutual旗下美國投資部門。在收購消息公布時，該資產管理公司的股價高企於14美元以上，周一收市價為12.8美元。

根據標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)的資料，海航集團是BrightSphere最大的股東。

按提交給監管機構的文件顯示，Paulson旗下對沖基金今年較早前買入了部分BrightSphere股份，截至9月底持有大約61.2萬股。

Paulson在聲明中稱，準備成為BrightSphere長期戰略股東。BrightSphere代表機構投資者投資精品資產管理公司。

根據《華爾街日報》之前報道，截至去年，Paulson & Co.管理的資產規模接近90億美元，其中大部分是Paulson自己的資金。