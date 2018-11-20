國際財經

摩根士丹利認為，滾動熊市90%結束，美股已在熊市中。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森(Michael Wilson)發現，今年以來標普500指數在滾動5日錄得跌幅後，第6個交易日的平均虧損為0.05%。雖然這一跌幅很小，但與過去16年的經驗形成很大偏離。而今年亦是2002年以來首次趁低吸納的策略不再奏效。此前失效的年份頗為微妙：1982、1990和2002年美股深處熊市並結合經濟衰退；2000年是科網泡沫頂峰，也是熊市和經濟衰退之前的臨界點。

威爾森指出，上述市場罕見的舉動說明，雖然今年沒有經歷經濟衰退，但市場已經嗅出企業盈利衰退和經濟增長急劇減速的味道。對於有投資者質疑為何企業財報不差但股價不佳，他認為，當股價不顧好消息而持續被拋售時，就是熊市了。

不過，該行注意到，2008至2009年是個例外，當時經濟衰退且股市處於熊市，但趁低吸納的策略在上述觀察指標中奏效。威爾森認為，當時的環境很特殊，聯儲局實行激進的貨幣寬鬆政策和量寬買債項目，大量的刺激可能會抵消經濟與企業盈利帶來的真實擔憂。但今年開始情況卻不一樣，不單聯儲局由「量化寬鬆」轉變為「量化緊縮」，歐洲央行和日本央行也即將結束或調整各自的量寬買債政策，加上美國財政刺激即將觸頂，代表或不會重演2008年的場景。

威爾森稱，除非趁低吸納策略重新有了正回報，或者明年企業盈利減少至一個可以實現的水平，否則建議投資者像在熊市中一樣交易，而不是像在牛市中一樣交易。