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威廉斯：聯儲局將堅持漸進式加息

紐約聯儲銀行總裁威廉斯表示，美國聯儲局將會堅持漸進式加息路徑，可能會在某種程度上提高利率，以使經濟可以在低通脹情況下，盡量延長擴張時期。

美國樓市指數差 美滙回落

美國樓市指數欠佳，美元滙價周一偏軟。ICE美滙指數尾段跌0.3%至96.198。

道指收市挫395點 納指跌3%

蘋果據報削減全部3款新iPhone的生產訂單，股價收市大跌4%，技術上進入熊市，Facebook都跌5.7%，晶片股美光跌6.6%，輝達(Nvidia)急瀉12%；納指插水3%；道指一度跳水512點，收市仍挫395點或1.56%，波音低收4.47%；標指跌1.66%。

京東上季收入遜預期

京東(JD.com)第三季淨利潤升至30億人民幣，按年漲兩倍，每股盈利0.8元，優於預期的0.72元。期內收入升25%至1048億人民幣，遜預期的1060.9億人民幣。

外圍焦點簡訊

￭ 美國11月NAHB房屋市場指數報60，逾兩年新低，遠遜預期67，前值68。

￭ 美國10年期債息「五連跌」，下滑4.9個基點，至3.065厘。

￭ 紐約期金連升四個交易日，收市揚2.3美元或0.2%，報每盎斯1225.3美元。

￭ 紐約12月期油收市升0.5%，報每桶56.76美元。布蘭特期油升少於0.1%，報66.79美元。

￭ 比特幣周一曾大跌12.5%，至4861.23美元，是13個月以來首次跌穿5000美元水平。

￭ 歐股三大股市全線低收，英股回落0.19%，德股下挫0.85%，法股跌0.79%

￭ 意大利財長特里亞：無意修改預算草案，但會繼續與歐盟磋商。

￭ 共同社報道，日產汽車主席戈恩涉嫌少報董事酬金被東京地方檢察廳逮捕。

￭ 中國監管機構無條件同意迪士尼收購21世紀霍士娛樂資產的提議。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9337元，較上周五紐約尾市跌132點子。

￭ APEC會議史上首次未能發表領袖共同宣言。國務委員兼外長王毅：個別經濟體想將案文強加給各方。

馬時亨冀完成沙中線紅磡站調查等

港鐵(00066)宣布主席馬時亨續任半年，馬時亨出席活動後回應，因港鐵及公務纏身令家人有微言，故只續任半年，以完成聘任行政總裁、沙中線調查及紅磡站調查。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報26085點，較港低287點。

￭ 夜市期指收報25983點，跌307點，較昨日恒指收市低水389點。

￭ 美圖(01357)預期年度淨虧損介乎9.5億至12億人民幣，去年淨虧損1.97億人民幣。

￭ 錦州銀行(00416)獲中證監批准發行不超過10億股新H股，全部為普通股。

￭ 阿里健康(00241)中期虧損8410.4萬人民幣，不派中期息。

￭ 壹傳媒(00282)落實出售台灣兩幢辦公大樓及120個車位，股份周二復牌。

￭ 萬國國際礦業(03939)控股權或易手，股份周二復牌。